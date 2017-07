Evgeni Malkin souhaite qu'Alexander Ovechkin remporte la coupe Stanley

Ils sont peut-être des rivaux sur la patinoire dans la Ligue nationale de hockey, mais Evgeni Malkin ne souhaite que le meilleur pour son compatriote Alexander Ovechkin.

En fait, il ne lui souhaite rien de moins que la coupe Stanley.

«J’ai été un peu plus chanceux qu’Ovi et c’est pourquoi j’ai gagné ces coupes. Il a tout pour lui et je lui souhaite de remporter la coupe (Stanley)», a indiqué Malkin lors de son passage à Moscou avec la coupe Stanley, tel que rapporté par le média russe Sport-Express.

Evgeni Malkin: 'I was a little bit luckier than Ovi that's why I won those Cups. He has everything ahead of him. I wish him to win the Cup'