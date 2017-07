Deux pilotes pour un titre

Seulement 10 points séparent Sébastien Buemi et Lucas di Grassi dans la course au titre de la troisième saison de Formule électrique avant la présentation des deux dernières épreuves du calendrier, qui seront disputées samedi et dimanche dans les rues de Montréal.

Si les deux prétendants se sont tous les deux montrés confiants quand ils ont rencontré les journalistes vendredi, le Suisse n’a pas caché qu’il sentait une certaine pression, lui qui a dû rater les deux épreuves précédentes à New York en raison de sa participation à une manche du Championnat du monde d’endurance.

«C’est certain que mon absence à New York a été frustrante, a indiqué le Suisse. J’aurais tellement voulu y être. Mais bon, on a limité les dégâts et je suis toujours en tête du championnat.»

Piste glissante

Les pilotes ont pu se familiariser avec le circuit pour la première fois vendredi après-midi. Une petite séance de préparation nécessaire pour comprendre les subtilités du tracé temporaire et pour s’assurer que tous les dispositifs de leurs monoplaces sont fonctionnels.

«La piste était très glissante, a expliqué Buemi. Mais c’est normal. Cette situation se produit partout quand on entreprend un week-end de courses. C’est un circuit temporaire, il ne faut pas l’oublier. Plus la fin de semaine va avancer, plus l’adhérence va s’améliorer. »

Buemi, transfuge de la Formule 1, comme son rival d’ailleurs, tente non seulement de remporter un deuxième titre consécutif en FE, mais il souhaite aussi procurer un troisième championnat des constructeurs à l’écurie

Renault e.dams. Il compte six victoires en huit départs cette saison.

Pas de surprise

Di Grassi, lui, a révélé que le circuit ne lui avait pas causé de surprise après son premier contact vendredi.

«Le simulateur nous a donné une bonne idée avant de nous présenter ici. J’aime bien la configuration de la piste avec ses dénivelés. Certains virages sont toutefois un peu moins larges que je l’avais imaginé. »

Le Brésilien convoite, lui, un premier championnat en FE, après avoir été dans la course au titre jusqu’au dernier droit lors des deux premières saisons.

«Nous sommes les négligés, alors nous n’avons rien à perdre, a-t-il insinué. Mais avec cet écart de 10 points, la pression ne repose pas sur mes épaules», a-t-il conclu.

Des propos qu’il avait déjà tenus la veille, en entrevue au «Journal de Montréal». Son discours n’a pas changé. Sa stratégie non plus. Il compte en donner plein la vue aujourd’hui pour tenter de déstabiliser son adversaire et de se rapprocher davantage de Sébastien Buemi avant l’étape finale, qui sera présentée dimanche.