Chris Neil attend la bonne offre

L’attaquant Chris Neil a reçu selon ses dires certaines propositions d’équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il n’est pas prêt à accepter n’importe laquelle d’entre elles.

Le vétéran qui a disputé les 15 années de sa carrière avec les Sénateurs d’Ottawa ne reviendra pas avec cette organisation en 2017-2018. Joueur autonome sans compensation, le patineur de 38 ans estime avoir encore du bon hockey à offrir.

«Ce que j’ai reçu sur la table, ce ne sont pas des ententes à deux volets ou des essais professionnels. Ce sont des contrats à un volet et c’est ce que je vise, a-t-il déclaré au quotidien Ottawa Sun. Actuellement, tout reste à décider. Il y a de l’intérêt, quelques équipes sont plus attrayantes que d’autres.»

Neil a disputé 53 matchs au cours de la dernière campagne, totalisant quatre points et 63 minutes de punition, en plus d’afficher un différentiel de -11. Dans la LNH, il a écopé de 2522 minutes de pénalité et inscrit 250 points, dont 112 buts, en 1026 parties.