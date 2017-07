Challenger de Granby: les Canadiens s’illustrent en quarts de finale

Il y aura une forte représentation canadienne en demi-finales du Challenger de Granby qui auront lieu samedi.

Brayden Schnur et Peter Polansky ainsi que la Torontoise Katherine Sebov ont tour à tour atteint le carré d’as sur le court central, au grand plaisir de leurs bruyants partisans.

La jeune sensation Denis Shapovalov a concrétisé une journée parfaite en prenant la mesure de l'Américain de 22 ans Mackenzie McDonald (217e raquette mondiale) 6-3, 4-6, 6-3.

Shapovalov (130e au classement de l'ATP) a maintenant rendez-vous avec son compatriote Peter Polansky (118e raquette mondiale) en demi-finale.

L'Ontarien tente d'enfiler un deuxième Challenger, lui qui a enlevé les honneurs de celui de Gatineau la semaine dernière en vainquant ce même Polansky durant la grande finale.

Si Shapovalov a commencé aussi tardivement, c’est en raison de la résilience de sa compatriote Sebov, qui est revenue de l’arrière pour battre la Japonaise Mayo Hibi dans un marathon de trois manches long de 3 h 15 min qu’elle a remporté 6-7 (3), 6-4 et 7-6 (1). Il s’agit de la première fois de sa carrière qu’elle accomplit un tel parcours dans une épreuve de cette envergure.

Une première pour Schnur

Dans le premier match du jour, Schnur a disposé du jeune Australien Max Purcell en trois manches de 7-6 (4), 4-6 et 6-3, mettant fin aux hostilités sur un as dès sa première occasion. Nouvellement associé à l’entraîneur Frédéric Niemeyer, le grand droitier a souligné l’apport de l’ancien professionnel dans sa progression depuis qu’ils ont commencé à travailler ensemble.

«Je sens que je me suis beaucoup amélioré depuis que je travaille avec Fred, a dit l’Ontarien de 22 ans. C’est un excellent entraîneur de qui je peux apprendre beaucoup. J’ai confiance en ce qu’il me dit, et à la fin de la journée, si je fais ça, je crois que j’aurai un long parcours.»

Niemeyer apprécie de plus en plus ce qu’il voit de l’ancien de l’Université de la Caroline du Nord qui pointe actuellement au 208e échelon mondial.

«Je suis un peu surpris par ses résultats, a avoué l’entraîneur. Il a beaucoup d’armes et d’outils avec lesquels travailler. Depuis Winnipeg, on progresse chaque semaine dans son jeu. Ça paraît dans les résultats. C’est loin d’être parfait, mais pour l’instant, je dois lui donner beaucoup de crédit. Il écoute et il y a une belle confiance qui s’installe tranquillement pas vite entre lui et moi.»

Schnur, pour qui il s’agit d’une première présence en demi-finales d’un Challenger, se frottera au favori Blaz Kavcic (100e), vainqueur à Winnipeg il y a quelques semaines. Mais qu’à cela ne tienne, cela n’allait pas l’empêcher de bien dormir.

«Je l’ai vu jouer auparavant. C’est un bon joueur, mais je ne suis pas effrayé par lui, a répondu la raquette de Toronto. Je vais jouer ma "game" et je suis convaincu que j’aurai mes chances.

En vitesse

Chez les dames, la qualifiée Jessika Ponchet a poursuivi son parcours de rêve et elle vivra sa première demi-finale dans un tournoi Challenger. «Je n’avais même jamais gagné un tour dans un 60 000 [$ US]!» a lancé la Française de 20 ans qui séjourne au Canada pour la première fois ce mois-ci.

Les demi-finales seront télédiffusées sur TVA Sports 2 à compter de 11 h, samedi. Les anciennes joueuses Valérie Tétreault et Marie-Ève Pelletier s’occuperont de l’animation.