Challenger de Granby : une étoile naissait il y a 2 ans

Johanna Konta est présentement la septième joueuse mondiale sur le circuit de la WTA. Toutefois, il y a deux ans, la joueuse de 26 ans foulait les terrains du Challenger de Granby.

Avant qu'elle ne joue son premier match à Granby en 2015, la Britannique était classée 126e mondiale et était essentiellement une pure inconnue.



Une victoire dans un tournoi 50 000$ de l’ITF peut, a priori, sembler banale, mais ce triomphe allait définir la suite de sa carrière.



Moins d'un mois plus tard, elle devenait l'une des belles histoires des Internationaux des États-Unis alors qu’elle a atteint la ronde des 16 en tant que qualifiée.



Maintenant révélée au grand jour, elle compte jusqu’à présent trois titres sur le circuit de la WTA, dont celui à l’important tournoi de Miami.



Elle a aussi atteint les demi-finales à Melbourne, aux Internationaux d’Australie, avant devenir la première Britannique depuis 1978 à atteindre le carré d’as à Wimbledon. Le 19 Juillet 2017, deux ans après son passage à Granby, Konta était classée quatrième au monde.



L’histoire de Konta est une autre preuve que ce tournoi disputé à une heure de Montréal aura souvent mis en vedette et parfois servi de tremplin à plusieurs futures étoiles du tennis, dont Milos Raonic, Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil.



