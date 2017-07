Antony Auclair débarque au camp des Buccaneers

Le moment de vérité est enfin arrivé pour Antony Auclair. Vendredi matin, le camp d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay prenait officiellement son envol en Floride.

Le joueur originaire de Notre-Dame-des-Pins devra se battre dans les prochains jours afin de démontrer à ses entraîneurs qu’il mérite de faire partie de la formation partante de 53 joueurs, qui sera déterminée à la fin du mois d’août.

Pour l’épauler dans ce moment important de sa carrière, Auclair pouvait compter vendredi sur la présence de son ancien entraîneur-chef avec le Rouge et Or, Glen Constantin.

Arrivé en Floride depuis quelques jours, l’entraîneur émérite tenait à être présent afin d’encourager «son premier joueur à se rendre dans la NFL».

«C’est le seul moment où on peut encore le supporter, a-t-il indiqué. On a déjà été avec lui tout au long du processus de recrutement. On recommence dans 10 jours et donc, pour moi, c’était le seul moment où je pouvais venir ici.»

Habillé de la tête au pied aux couleurs du Rouge et Or, Constantin n’a pu cacher son sourire à la fin de l’entraînement lorsqu’il a rencontré son ancien joueur sous le chaud soleil floridien.

«De voir un joueur du Rouge et Or, de chez nous, un produit de la Beauce sur le terrain, je suis super fier», a-t-il avoué.

«C'est gros»

Même si Constantin n’en était pas à son premier camp d’entraînement de la NFL, l’entraîneur semblait toujours aussi émerveillé par l’ampleur de cette ligue.

«C’est gros, a-t-il qualifié. Aujourd’hui, on voit qu’il y a beaucoup d’animation avec quelques milliers de personnes. Le roulement des pratiques, c’est impressionnant. Les installations sont extraordinaires. C’est ça la NFL.»