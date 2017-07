Une victoire émotive pour les Blue Jays

Steve Pearce a frappé un grand chelem en 10e manche pour mettre fin à un match particulièrement fertile en émotions, jeudi après-midi, dans un gain de 8-4 des Blue Jays de Toronto aux dépens des Athletics d’Oakland.

Pour une deuxième journée consécutive, c’est un circuit qui a mis fin à la rencontre en faveur des Jays. Mercredi soir, Kendrys Morales avait conclu le match de cette manière en fin de neuvième manche dans une victoire de 3-2, également face aux A’s.

En l’emportant jeudi, les Blue Jays ont complété un balayage de quatre parties contre la formation d’Oakland.

Si le grand chelem de Pearce ne pouvait être un dénouement plus joyeux, l’arbitre au marbre Will Little a lui-même cru bon d’alimenter le spectacle plus tôt dans la journée.

Avec une zone de prises qui ne faisait pas l’unanimité, Little a d’abord expulsé le gérant des Jays John Gibbons, venu argumenter ses décisions en cinquième manche. Le lanceur Marcus Stroman et le receveur québécois Russell Martin ont également dû retraiter au vestiaire prématurément, quelques instants plus tard. Stroman a d’ailleurs vivement réagi à son expulsion.

En quatre manches et deux tiers, Stroman a cédé trois points, six coups sûrs et six buts sur balles.

Deux autres circuits pour Morales

La victoire est allée au dossier du releveur Roberto Osuna (3-0), qui a retiré les Athletics dans l’ordre en début de 10e manche.

Avant Pearce, c’est Morales qui avait prolongé le débat avec un circuit en fin de neuvième manche. Il s’agissait d’une deuxième longue balle pour le héros de la veille dans cette partie. Josh Donaldson avait pour sa part obtenu le premier des quatre circuits des Jays, avec une claque en solo dès la première manche.

Le partant des Athletics Sean Manaea a bien fait au monticule, allouant trois points en sept manches et cumulant sept retraits au bâton.

Victime de Pearce, Liam Hendriks (3-2) a encaissé la défaite.

À partir de ce vendredi, les Blue Jays reçoivent les Angels de Los Angeles pour une série de trois parties.