Un retour au 5-3-2?

Vaincu de façon claire et nette par le FC Dallas samedi dernier, l’Impact pourrait présenter un visage différent lors de son prochain match.

En effet, après avoir privilégié une formation à quatre défenseurs dernièrement, l’entraîneur Mauro Biello pourrait revenir au système 5-3-2 qu’il a utilisé il y a environ un mois.

«C'est une option, parce que j'ai utilisé cette formation trois fois et on a eu trois résultats, a-t-il expliqué, jeudi. On a fait match nul à Kansas City, à Orlando et contre Toronto à domicile. Avec l'arrivée de (Deian) Boldor et (Laurent) Ciman qui joue dans ce système avec l'équipe nationale belge, il y a cette possibilité.»

Ciman s’est d’ailleurs montré enthousiaste à propos de la venue du jeune arrière roumain.

«Il va amener de la concurrence, c'est bon pour le groupe, a-t-il indiqué. Ça va nous permettre de nous pousser et de nous dépasser, après, c'est le "coach" qui fera les choix.»

Parlant de défensive, la prestation du jeune Kyle Fisher, qui est devenu un régulier aux côtés de Laurent Ciman, continue d’emballer le staff technique de l’Impact.

«Fisher? Excellent! Si je dois analyser son jeu... il est physique, il gagne ses batailles aériennes, il ne se fait pas battre facilement à un contre un, quand il a le ballon, il joue simple, a relaté Biello. Il joue dans ses limites et c'est quelqu’un qui écoute. Présentement, il est en train d'exécuter.»

Quant à Ignacio Piatti, qui est revenu au jeu pour quelques minutes contre Dallas, sa présence demeure incertaine pour le match de samedi contre les Red Bulls, au New Jersey.

«Nacho, aujourd’hui, a fait un peu de travail avec les thérapeutes, sur le terrain, a expliqué Biello. On verra s'il est disponible demain, et on prendra une décision.»

