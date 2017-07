Rooney fait ses débuts officiels dans une victoire d’Everton

L'AC Milan a fait un grand pas, jeudi, vers les barrages de l'Europa League en allant l'emporter 1 à 0 en Roumanie tandis que Wayne Rooney, transféré de Manchester United, a disputé son premier match officiel avec Everton, vainqueur de Ruzomberok (1-0).

Les Milanais se sont contentés d'un but de Ricardo Rodriguez (44e) avant de gérer tranquillement grâce à leurs individualités. La semaine prochaine, à San Siro, les vainqueurs de sept Ligues des champions ne devraient pas connaître de problème pour valider leur ticket.

À Belgrade, l'Etoile Rouge, roi d'Europe en 1991, a aussi pris une bonne option sur les barrages en battant le Sparta Prague 2-0. Un but de Richmond Boakye (13e) et un autre de Guelor Kanga (65e) devraient suffire à leur assurer une place au prochain tour.

De son côté, le Zénit Saint-Pétersbourg est allé l'emporter tranquillement 2-0 en Israël face au Bnei Yehuda Tel Aviv tandis qu'Everton, où Rooney a débuté, a battu les Slovaques de Ruzomberok 1 à 0 grâce à un but de Leighton Baines (65e).

"J'ai attendu depuis ces dernières semaines de disputer mon premier match européen avec Everton. Je me sens vraiment bien avec le maillot bleu et au stade Goodison. Mais c'était un match important pour nous et j'ai dû mettre de côté mes émotions", a commenté Rooney en retrouvant son club formateur.

À Marseille, un festival de buts (six en tout) a ravi les quelque 45.000 spectateurs du stade Vélodrome pour ses retrouvailles du club phocéen avec l'Europe.

Si l'OM a gagné 4 à 2, il le doit avant tout à sa recrue Valère Germain (ex-Monaco), auteur d'un triplé pour sa première sortie officielle avec son nouveau club.

En revanche, Steve Mandanda, de retour dans le but marseillais après une année de galères en Angleterre, cherchait encore ses repaires. Et il était bien trop avancé sur le deuxième but belge, un lob intelligent de Knowledge Musona.

Enfin, le PSV Eindhoven a été battu sur son terrain 1-0 par les Croates d'Osijek.

Le retour la semaine prochaine s'annonce donc plein de suspense.