Il est encore tôt pour savoir si Deian Boldor sera un ajout important pour l’Impact de Montréal, mais chose certaine, le fait qu’il soit gaucher réjouit plusieurs de ses nouveaux coéquipiers.

«Un pied gauche en défensive centrale, c’est énorme, a ainsi commenté Daniel Lovitz. Ça aide à bouger le ballon des deux côtés. Ça peut ajouter une autre dimension si, évidemment, il est appelé à jouer. C’est quelque chose qu’on peut utiliser pour nous aider.»

Le vétéran Laurent Ciman reconnaît également qu’un gaucher facilite grandement l’exécution en défensive centrale.

«Boldor est un défenseur gaucher et il n’y en avait pas dans l’équipe, a-t-il indiqué, à propos du joueur roumain prêté par Bologne. Pour ressortir, c’est plus facile (avec un gaucher). Les équipes ont tendance à me bloquer avec mon pied droit. Et c’est sûr que de l’autre côté, (Kyle) Fisher a plus de difficultés qu’un gaucher.»

Ciman reconnaît le bon travail de Fisher, mais c’est un fait que ce dernier doit faire des ajustements qu’un gaucher n’a pas à appliquer à cette position.

«Avec un gaucher, surtout dans l’animation offensive, d’être capable de relancer l’attaque et d’effectuer des passes dans notre zone, c’est plus facile, a lui-même corroboré l’entraîneur-chef Mauro Biello. Au niveau de notre construction, Boldor est quelqu’un qui est à l’aise de s’ouvrir et de jouer de ce bord. Défensivement, c’est bon de défendre sur le bon côté aussi. Ça aide!»

Malgré tout, Biello tient à vanter Fisher pour sa tenue des dernières semaines.

«C’est un gars qui casse beaucoup l’attaque, c’est un gars qui est là à sauver un peu certaines difficultés que nous avons dans notre phase défensive, a dit l’entraîneur. Il est physique et gagne ses batailles aériennes. Il ne se fait pas battre facilement à un contre un. Quand il a le ballon, il joue simple et dans ses limites. C’est quelqu’un qui écoute et exécute bien ce qu’on lui dit.»

Un système à cinq défenseurs?

Devant ce constat, si on amène éventuellement Boldor dans la formation partante, il y a lieu de se demander si l’Impact n’optera pas bientôt pour un retour à un système à cinq défenseurs (5-3-2).

«C’est une option, a avoué l’entraîneur. J’ai utilisé cette formation trois fois depuis le début de la saison et on a eu trois résultats. On a fait match nul à Kansas City, match nul à Orlando et un autre match nul, à domicile, contre Toronto. Avec les caractéristiques de nos défenseurs, l’arrivée de Boldor et un Laurent Ciman qui est particulièrement à l’aise dans ce système-là, il y a une possibilité. Mais il faut le travailler. Je ne peux pas mettre ça en fonction tout de suite, mais c’est quelque chose qu’on envisage.»

À propos de la profondeur de l’Impact en défensive, il y a lieu de noter qu’Hassoun Camara, qui s’est entraîné en solitaire jeudi, reviendra sous peu tandis que le Jamaïcain Shaun Francis, acquis le 13 juillet en provenance de San Jose, se joindra à l’équipe en début de semaine prochaine.