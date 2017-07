Omnium britannique senior : Bernhard Langer se retrouve en tête

Bernhard Langer a remis une carte de 69 (-2) pour s’emparer de la première place du classement de l’Omnium britannique senior disputé au Royal Porthcawl Golf Club, après une ronde, jeudi.

L’Allemand a pourtant débuté sa journée avec un boguey, mais il s’est bien repris avec quatre oiselets lors du premier neuf.

Il a finalement conclu les 18 premiers trous avec trois bogueys et cinq oiselets.

«Je suis très content de me retrouver au sommet du classement, a admis le meneur dans une entrevue publiée sur le site web officiel de tournoi. Les conditions étaient très difficiles et je ne me sens pas très bien physiquement.»

Carl Mason et Mauricio Molina se retrouvent pour leur part à un coup de la tête. Les deux golfeurs ont remis des cartes de 70 (-1).

Neuf joueurs sont installés à égalité en quatrième place, alors qu’ils ont conclu la journée avec des pointages de 71.

Rod Spittle est le seul golfeur canadien à prendre part à la compétition. Jeudi, il a remis une carte de 78 (+7) et se retrouve en 82e place, à égalité avec 21 autres joueurs.

Le représentant de l’unifolié a dû se contenter de huit bogueys et un oiselet.

Présentement, il se retrouve à un coup de la coupure en vue des rondes de la fin de semaine.