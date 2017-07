Les Nationals s'éclatent face aux Brewers

Les Nationals ont frappé huit longues balles pour écraser les Brewers de Milwaukee par la marque de 15-2, jeudi après-midi, à Washington.

Leurs huit coups de circuit égalisent le troisième plus haut total des ligues majeures. Ce sont les Blue Jays de Toronto qui détiennent le record, alors qu’ils avaient réussi 10 coups de canon face aux Orioles de Baltimore en 1987.

Troisième manche explosive

Lors de leur troisième tour au bâton, les favoris de la foule ont envoyé un total de cinq balles dans les gradins, dont quatre consécutives. Ils deviennent du même coup la huitième équipe de l’histoire du baseball majeur à enligner quatre circuits.

Brian Goodwin, Wilmer Difo, Bryce Harper, Ryan Zimmerman et Anthony Rendon ont tous ajouté une longue balle à leur fiche lors de la troisième manche.

Harper avait déjà fait résonner son bâton en première manche.

Zimmerman a frappé son deuxième circuit plus tard dans la rencontre. C’est Jose Lobaton qui a réussi l’autre coup de quatre coussins.

Dans la défaite, Travis Shaw et Lewis Brinson ont produit les deux points des Brewers, également avec des circuits.

Au total, les visiteurs ont placé la balle en lieu sûr à seulement quatre occasions.

Le partant des Nationals, Max Scherzer (12-5) a lui aussi connu un fort match. Le vétéran a passé six manches complètes sur la butte et il a concédé trois coups sûrs et un point. Il a également retiré neuf joueurs sur des prises.

Michael Blazek (0-1) a pour sa part éprouvé plus de difficulté. Il a accordé sept coups sûrs et huit points en deux manches et un tiers.

Wily Peralta n’a pas mieux fait en relève en concédant huit coups sûrs et sept points en une manche et deux tiers.