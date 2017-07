L'équipe tout étoile des joueurs autonomes toujours sans contrat

Près d’un mois après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, plusieurs bons patineurs sont toujours disponibles. Voici le meilleur de ce qui reste.

Nous l’appelons l’«équipe tout étoile des joueurs autonomes toujours disponibles», mais évidemment, il faut prendre le mot «étoile» avec un grain de sel.

Plusieurs de ces joueurs ont déjà été des joueurs étoiles, il y a plusieurs années, mais ils ne le sont plus. Plusieurs autres n’ont simplement jamais été dans cette classe, mais ils ont été des joueurs de calibre LNH et ils espèrent décrocher un nouveau contrat dans le circuit Bettman.

La force de cette équipe repose sur l’attaque. Ils devraient être en mesure d’inscrire quelques buts, mais s’ils n’ont pas la rapidité pour s’échapper. Ils devront marquer tôt dans le match, parce que la ligne bleue est vieille et lente et que les gardiens ont très peu d’expérience dans la LNH. Mais, au moins, elle est meilleure que Vegas...

Voici les quatre trios offensifs, les trois paires défensives et le duo de gardiens :

(L’âge des joueurs est entre parenthèses)

Premier trio

AG – Thomas Vanek (33 ans)

C – Mike Fisher (37 ans)

AD – Jaromir Jagr (45 ans)

Vanek a accumulé 48 points avec les Red Wings et les Panthers la saison dernière, le plus haut total parmi les joueurs autonomes toujours sans contrat. Le capitaine des Predators, dont les 18 buts représentent le plus total des joueurs autonomes encore libres, pourrait retourner à Nashville si les deux camps sont en mesure d’en arriver à une entente, à moins qu’il ne décide d’opter pour la retraite. Jagr, lui, continuera de jouer jusqu’à ce que le soleil s’éteigne et que la Terre devienne une gigantesque boule glacée... et puis il continuera de jouer par la suite.

Deuxième trio

AG – Jiri Hudler (33 ans)

C – Matt Cullen (40 ans)

AD – Jarome Iginla (40 ans)

Hudler a inscrit 76 points dans l’uniforme des Flames il y a deux ans, mais a disputé seulement 32 matchs la saison dernière. Il pourrait être difficile de convaincre Cullen, sachant qu’il vient de remporter une deuxième Coupe Stanley d’affilée à Pittsburgh et qu’il pourrait terminer sa carrière sur une belle note. Iginla a évolué avec l’Avalanche du Colorado durant la majorité de la saison, avant de passer aux Kings dans l’espoir de participer aux séries. Le vétéran n’a malheureusement pas pris part au tournoi printanier. Espérons qu’une formation prétendant aux grands honneurs lui donne une chance, puisqu’il est toujours à la recherche d’une bague de la Coupe Stanley.

Troisième trio

AG – Scottie Upshall (33 ans)

C – Daniel Winnik (32 ans)

AD – Brian Gionta (38 ans)

Upshall se décrivait comme un ailier rapide avec une touche de marqueur lorsqu’il est débarqué dans la LNH. Il n’a jamais vraiment comblé ces attentes, mais est devenu un bon attaquant de soutien capable de contribuer à l’occasion en offensive, en plus d’être utile en désavantage numérique. Winnik ne fera pas tourner les têtes, mais il est costaud et on le sait responsable sans la rondelle. Gionta est un «petit géant».

Quatrième trio

AG – Dwight King (28 ans)

C – Jay McClement (34 ans)

AD – Shane Doan (40 ans)

King, un attaquant de quatrième trio qui frappe durement ses adversaires, pourrait fournir huit buts. McClement tire son épingle du jeu aux cercles des mises au jeu, mais il n’est probablement pas en mesure de marquer huit buts. Doan n’a jamais été un joueur de quatrième trio, et lui aussi ne devrait pas pouvoir inscrire huit filets, mais sa mise sous contrat vaut le coup strictement en raison de son expérience dans le vestiaire.

Première paire de défenseurs

Andrei Markov (38 ans) et Fedor Tyutin (34 ans)

Bon, pour Markov, on peut maintenant oublier ça... Pour Tyutin (pour Markov aussi au fond), le facteur de l’expérience compte beaucoup. Au moins, ils savent quoi faire dans toutes les zones en théorie, même s’ils ne le font pas toujours en pratique... ou dans les matchs.

Deuxième paire de défenseurs

Cody Franson (29 ans) et Roman Polak (31 ans)

Un peu d’attaque, un peu de défensive, un peu de robustesse. Ça semble peut-être fou, mais cette paire est intrigante et pourrait peut-être même fonctionner. Donnez-nous une chance, on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a!

Troisième paire de défenseurs

Jyrki Jokipakka (25 ans) et François Beauchemin (37 ans)

Après de bons débuts dans la LNH à Dallas, Jokipakka a connu des ennuis à Calgary et n’a pas eu sa chance à Ottawa. Il n’a que 25 ans, il est costaud, il représente un pari intéressant. Beauchemin, comme Tyutin, mérite une autre chance, ne serait-ce que pour oublier le cauchemar que représentait le fait de jouer pour l’Avalanche la saison dernière.

Gardien numéro un

Matt Hackett (27 ans)

Son prénom est facile à épeler. Il a remporté quatre matchs dans la LNH en 20 départs avec le Wild et les Sabres et son dernier match dans la LNH remonte à 2014-2015.

Gardien substitut

Mac Carruth (25 ans)

Son prénom est encore plus facile à épeler que Matt. Il a passé la dernière saison dans la Ligue américaine et dans la ECHL.