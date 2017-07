Le joueur le plus utile de la NCAA bientôt libre comme l'air

Le dernier récipiendaire du trophée Hobey Baker – remis au joueur le plus utile de la NCAA –, Will Butcher, a décidé de se prévaloir de son autonomie et sera bientôt libre comme l’air.

Le défenseur de 22 ans pourrait ainsi ne pas s'entendre avec l’Avalanche du Colorado, l’équipe l’ayant repêché au cinquième tour de l’encan de 2013. Butcher deviendra joueur autonome sans compensation à partir du 15 août.

Le média BSN Denver a appris la nouvelle par l’entremise de son agent, Brian Bartlett.

«Nous n’éliminons pas l’Avalanche comme destination potentielle, mais nous croyons qu’il y a d’autres options qui doivent être explorées,» a-t-il indiqué.

L’athlète de 5 pieds 10 pouces et 186 livres a inscrit 37 points, dont sept buts, la saison dernière, en plus de compiler un différentiel de +27, aidant l’université de Denver à remporter le championnat de la NCAA.

«Butcher est un défenseur intelligent dans les deux sens de la patinoire. Il peut jouer à la pointe de l’avantage numérique et évoluer à court d’un homme, mais c’est en zone offensive qu’il est le plus efficace. Il demeure un défenseur responsable. Pour un joueur de sa stature, il est plus robuste qu’on pourrait le penser,» peut-on lire sur le site web spécialisé sur les espoirs Hockey Future.

Lors de ses quatre années dans le circuit collégial américain, il a amassé 28 buts et 103 points en 158 rencontres.