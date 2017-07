La fin d'une époque

Publié aujourd'hui à 15h16

L'association entre les Canadiens de Montréal et Andrei Markov a débuté le 27 juin 1998 lorsque le défenseur russe a été choisi au 6e tour lors de la séance de sélection de la Ligue nationale. Cette union se termine le 27 juillet 2017, soit 19 ans plus tard.



Dans le hockey d'aujourd'hui, on parle ici d'une éternité. Voici ce qui se passait dans le monde lorsque Markov est devenu officiellement un membre des Canadiens en 1998.



Pierre Bourque était le maire de Montréal.

Lucien Bouchard était premier ministre du Québec.

Jean Chrétien était le premier ministre du Canada.

Bill Clinton était le président des États-Unis.

Le prix de l'essence était de 56,3 le litre à Montréal et de 55,2 à Québec.

Les tristes événements du 11 septembre n'avaient pas eu lieu.

Facebook n'avait toujours pas été inventé.

Le choix de première ronde des Canadiens au dernier repêchage, Ryan Poehling, n'était pas né.

Et j'en passe...



Au cours de sa carrière à Montréal, Markov aura connu 9 changements d'entraîneur-chef et 5 directeurs généraux différents. Durant cette période, l'équipe aura connu 4 saisons de 100 points ou plus et 5 fois la formation montréalaise a raté les séries éliminatoires. L'équipe a atteint la finale de l'Association de l'Est à deux reprises (2010 et 2014), mais jamais la Coupe Stanley.



Markov n'était peut-être pas le plus rapide, il n'était pas le plus costaud et il n'avait pas le tir frappé le plus puissant, mais sa vision de jeu et son intelligence lui ont permis de se démarquer des autres défenseurs. Il faisait très bien paraître ses partenaires. Parlez-en à Mike Komisarek, qui n'a plus jamais été le même joueur lorsqu'il a quitté Montréal pour Toronto.



Plusieurs joueurs au fil des ans m'ont dit que Markov, lorsqu'il était au sommet de son art, était le cerveau des Canadiens en supériorité numérique. Quand Sheldon Souray ou P.K. Subban marquaient des buts à profusion en avantage numérique, c'est Markov qui, très souvent, était à l'origine de leurs buts grâce à ses passes ou à sa façon de voir le jeu se développer.



Ce que je vais surtout retenir du défenseur russe, c'est son courage et sa force de caractère. Il a souvent subi des blessures importantes. Plusieurs croyaient que les blessures le changeraient ou le ralentiraient. Ce ne fut pas le cas. Même pas la même blessure à un genou qu'il avait subie à deux reprises en 2010.



Auprès de ses coéquipiers, Markov imposait le respect. Il ne parlait pas beaucoup, ne souriait presque jamais et il avait très souvent un regard sévère. Il avait la même attitude avec nous les journalistes. C'était intimidant, croyez-moi!



Parfois, très rarement, il trouvait une façon de nous faire rire. Comme cette fois où un journaliste lui a demandé comment allait son genou. Il avait répondu: «Il est toujours là...»



Ou encore quand un autre journaliste lui avait posé une question sur les ennuis de l'équipe. Markov avait dit: «Tu devrais le savoir, c'est toi l'expert...»



Il nous avait bien fait rire ce Andrei.



Le 79 immortalisé?



Maintenant, verra-t-on un jour le chandail numéro 79 de Markov être retiré dans les hauteurs du Centre Bell? Ma réponse est non.



Je compare Markov à Saku Koivu.



Les deux ont connu de belles et longues carrières avec les Canadiens. Ils ont joué avec coeur, courage, passion. Bref, ils ont rendu de très grands services à l'organisation.



Oui, je vous entends. Markov termine au 6e rang pour les matchs joués (990) avec les Canadiens et au 2e rang pour les points amassés (572) par un défenseur, à égalité avec Guy Lapointe. N'eût été de ses blessures, sa place dans l'histoire des Canadiens aurait été plus grande. Vous avez raison.



Cependant, tout comme Koivu, Markov n'a gagné aucune Coupe Stanley et aucun honneur individuel (j'exclus les trophées Bill-Masterton et King Clancy de Koivu). Selon moi, ce sont des critères importants. Et en plus, ceux qui sont présentement dans les hauteurs du Centre Bell sont aussi au Temple de la renommée.



Cependant, je tiens à préciser que ma prise de position n'enlève en rien aux performances de Markov. Ce fut un plaisir de le voir évoluer avec le Tricolore.



Son passage à Montréal n'est pas passé inaperçu et il ne sera jamais oublié.