Le meneur étoile des Cavaliers de Cleveland, Kyrie Irving, souhaiterait ardemment rejoindre les Knicks de New York.

C’est ce qu’a rapporté Pablo Torres d’ESPN durant l’émission «First Take».

«Kyrie veut retourner à la maison,» a-t-il indiqué, citant une source fiable.

Né en Australie à Melbourne, Irving a étudié dans l’état du New Jersey à l’école secondaire et vivait non loin du Madison Square Garden.

Les Knicks tenteraient présentement de régler le dossier épineux de Carmelo Anthony, qui voudrait rejoindre le Rocket de Houston, selon Adrian Wojnarowski (ESPN).

Le nom d'Irving est sur toutes les lèvres depuis que Brian Windhorst (ESPN) a révélé qu’il aurait demandé d’être échangé, car il désirerait devenir la super-vedette d’une autre formation, hors de l’ombre de Lebron James.

Les Cavaliers n’ont toutefois pas voulu confirmer cette information, qui a été relayée par plusieurs informateurs à travers le circuit.

Toujours selon Windhorst, James aurait été surpris et déçu lorsqu’il aurait été informé de la décision de son coéquipier.

La saison dernière, Irving a maintenu une moyenne de 25,2 points, 5,8 passes décisives et 3,2 rebonds par match.