Francisco Lindor fait la différence à Cleveland

Le joueur d’arrêt-court Francisco Lindor a produit le point décisif en septième manche et les Indians ont le dessus sur les Angels de Los Angeles au compte de 2-1, jeudi après-midi, à Cleveland.

Le Portoricain a frappé un simple au champ droit, permettant à Brandon Guyer de croiser le marbre.

Carlos Santana a pour sa part claqué son 13e circuit de la saison en deuxième manche.

Les visiteurs ont créé l’égalité à la cinquième reprise grâce au simple opportun de C.J. Cron.

Le partant Trevor Bauer (9-8) a œuvré au monticule pendant huit manches, concédant sept coups sûrs, un point et un but sur balles. Le droitier a éventé six rivaux.

Cody Allen a fermé les livres en neuvième manche, signant un 18e sauvetage cette année.

Le revers est allé au dossier de JC Ramirez (9-9), qui a permis deux points, cinq coups sûrs et six passes gratuites en six manches et deux tiers.