Eye of the Tiger a l’oeil sur Beterbiev

Le boxeur montréalais d’adoption Artur Beterbiev est présentement au cœur d’un litige judiciaire avec GYM, mais s’il finit par devenir libre, il représentera une cible de choix pour Eye of the Tiger Management (EOTTM).

C’est ce qu’a expliqué le grand patron d’EOTTM, Camille Estephan, en entrevue à TVA Sports, jeudi. L’homme d’affaires s’est toutefois montré prudent dans ses affirmations à propos du pugiliste russe.

«On ne l'approchera pas, il est présentement dans un litige légal, a-t-il admis. S’il devient libre, et il prétend pouvoir l'être bientôt, on regardera le dossier, c'est sûr. C'est un très bon boxeur, on fera avec lui comme on fait avec d'autres.»

En attendant, M. Estephan a plusieurs autres dossiers à gérer. À commencer par celui de David Lemieux, dont on espère qu’il pourra obtenir un combat contre Miguel Cotto en décembre, à New York, rien de moins.

«Cotto a un combat le 26 août en Californie, et il faut qu'il gagne, qu'il paraisse bien, a expliqué le patron d’EOTTM. En décembre, on espère un Cotto contre Lemieux.»

«Il faut faire plusieurs plans, mais on est dans une situation où Cotto veut les grands combats dans les 160 livres et David Lemieux est rendu l'un des trois meilleurs poids moyens dans le monde, c'est reconnu. C'est (Gennady) Golovkin, Canelo (Alvarez) et Lemieux.»

Parlant de Golovkin et «Canelo», les deux hommes doivent s’affronter le 16 septembre à Las Vegas, et les titres de l'International Boxing Organization (IBO), de l'International Boxing Federation (IBF), du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA), tous détenus par Golovkin, seront en jeu.

Il est évident que le clan Lemieux suit ça de près afin d’obtenir un combat contre le vainqueur de ce duel.

«On est avec David dans la Cadillac, comme on dit, a expliqué M. Estephan. C'est l'un des gars les plus populaires au monde dans la division des poids moyens, certainement au Québec, alors il va être vendeur ce combat-là... contre Canelo, j'espère.»

Cela dit, une revanche contre Golovkin, qui a vaincu Lemieux en octobre 2015 à New York, serait bienvenue aussi.

«La revanche aussi, a-t-il affirmé. Un à la fois, par contre!»

Un gala pour Ulysse

Camille Estephan planche également sur beau projet pour Junior Ulysse.

«On regarde pour un gala avec Junior Ulysse en tête, a-t-il confirmé. Il s'est fait un nom sur HBO (...) on va faire un grand combat pour lui, on va l'annoncer bientôt.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.