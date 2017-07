Départ de Markov : P.K. Subban peine à y croire

L’ancien coéquipier d’Andrei Markov avec les Canadiens de Montréal P.K. Subban peine à imaginer le Tricolore sans son général en défensive.

Interrogé sur le départ de Markov de Montréal après 16 saisons par le journaliste Arpon Basu, Subban a indiqué qu’il était incapable d’imaginer son ancienne équipe sans le Russe.

I spoke to Markov's old defence partner and wedding attendee P.K. Subban to get his reaction and this is what he said. pic.twitter.com/qCUgLmgVVw