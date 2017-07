Challenger de Granby: Sebov se paie Andreescu

Tous les espoirs étaient permis pour Bianca Andreescu au Challenger de Granby, mais c’était avant qu’une autre étoile montante du tennis canadien décide de s’inviter à la fête.

Favorite du tournoi, la Torontoise de 17 ans a été chassée du tableau principal dès le deuxième tour, jeudi, par une autre fille de son coin, Katherine Sebov, qui a signé une éreintante victoire de 7-6 (3) et 7-5 dans la chaleur et l’humidité.

Fille en confiance

Âgée de 18 ans, Sebov pointe au 289e rang mondial. Contrairement à Andreescu, 163e et membre du Centre national d’entraînement, elle n’a évolué qu’un bref moment dans le giron de Tennis Canada, le temps de travailler aux côtés des anciens pros Marie-Ève Pelletier et Simon Larose. À Granby comme ailleurs dans le monde, c’est sa mère qui lui sert d’entraîneuse.

En avance 5-3 lors de la deuxième manche, Sebov a perdu les deux jeux suivants avant de briser sa compatriote pour reprendre les devants. Après avoir échappé une première balle de match, elle a confirmé la surprise sur une faute directe d’Andreescu, accédant aux quarts de finale où elle affrontera la Japonaise Mayo Hibi vendredi.

«Je connais très bien Bianca, je connais bien son jeu et je savais dans quel état d’esprit me présenter contre elle. Je me suis présentée en n’ayant rien à perdre», a raconté la joueuse de descendance ukrainienne, qui n’avait aucun complexe contre l’espoir déjà titré trois fois au niveau Challenger.

«Honnêtement, je ne me souciais pas du fait qu’elle était la première tête de série, a-t-elle ajouté. Je pourrais être la favorite, ce n’est pas la grosse affaire. C’est un tournoi où le niveau est serré entre toutes les joueuses, ce n’est pas comme s’il y avait un immense écart entre nous deux.»

Le style Ostapenko

Plus tôt cette saison, dans un tournoi ITF au Michigan, Sebov avait surpris l’Américaine Varvara Lepchenko, actuellement 65e au monde, comme quoi elle est à prendre au sérieux. Elle s’est fixé des objectifs précis pour les prochains mois.

«À la fin de la présente saison, j’aimerais me classer parmi les 150 meilleures joueuses au monde, a assuré Sebov. C’est mon but et je veux aussi participer aux qualifications des Internationaux des États-Unis. Et si je continue à gagner cette semaine, cela va augmenter mon classement.»

Les comparaisons avec Eugenie Bouchard s’arrêtent à son gabarit et à sa tignasse blonde. C’est plutôt le style de la fougueuse Lettonne Jelena Ostapenko qui la caractérise, selon la Canadienne.

À 20 ans, Ostapenko a remporté son premier Grand Chelem à Roland-Garros, le mois dernier.

«J’aime comment elle joue et je dirais que son style est similaire à ce que j’essaie de faire, soit de faire sortir mon adversaire en dehors du jeu pour ouvrir une brèche, de rester en mouvement et d’avoir un gros service. Mais elle a plus de puissance que moi.»