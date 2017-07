«Andrei Markov laisse un gros trou à la pointe», selon Mike Bossy

Le départ d’Andrei Markov «laisse un gros trou à la pointe» chez les Canadiens de Montréal, selon Mike Bossy.

«On va s’ennuyer de lui en supériorité numérique, croit l’analyste de TVA Sports. J’ai hâte de voir comment l’équipe va se comporter en l’absence de Markov.

«À qui reviendra le travail d’épauler Shea Weber? L’année passée, on croyait en début de saison que Nathan Beaulieu allait prendre cette place-là. Ça n’a pas fonctionné. Ensuite, on s’est dit qu’on allait préparer Mikhail Sergachev, mais on l’a échangé.»

