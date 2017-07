Andrei Markov fait le saut dans la KHL

Andrei Markov ne quitte pas seulement Montréal. L’Amérique du Nord aussi.

Le défenseur fait le saut dans la KHL, a-t-il confirmé au cours d’une conférence téléphonique tenue jeudi après-midi.

Andrei Markov quitte vers la Russie (demain) et va jouer dans la KHL. #tvasports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 27 juillet 2017

Plus tôt dans la journée, les Canadiens avaient annoncé le départ de Markov, ne précisant toutefois pas sa prochaine destination.

Le Russe est demeuré tout aussi discret avec les journalistes, refusant de dévoiler avec quelle équipe il poursuivra sa carrière.

«Je ne me vois pas avec une autre équipe que les Canadiens dans la LNH», a-t-il expliqué.

«Je suis triste de partir»

Il s’est d’ailleurs dit «triste» de couper les ponts avec l’organisation qui l’a repêché au sixième tour en 1998.

«Je suis triste de partir. Je n’oublierai jamais mon passage à Montréal. C’était spécial.

«Je veux remercier l’organisation. J’ai eu le privilège de jouer pour l’équipe la plus prestigieuse du hockey. J’ai toujours porté cet uniforme avec fierté.»

«Merci aux entraîneurs, à tous les membres du personnel, à mes anciens coéquipiers ainsi qu’aux partisans. Même aux médias qui m'ont rendu inconfortable à plusieurs reprises!»

Markov n’a pas voulu entrer dans les détails des négociations, mais il a tout de même donné quelques pistes.

«Je voulais un contrat de deux ans. À la fin, j'étais même prêt à revenir pour juste un an. Encore là, ça n'a pas fonctionné, mais je ne désire pas parler des chiffres.»

«Je voulais rester à Montréal jusqu’à la fin de ma carrière. Je respecte leur décision, je ne blâme personne. Je dois maintenant aller de l’avant.»

«C’est difficile»

Par ailleurs, il trouve «difficile» de ne pas pouvoir atteindre le plateau des 1000 matchs avec les Canadiens. Son compteur est arrêté à 990.

Il n’aura pas non plus l’occasion de dépasser Guy Lapointe au 2e rang des défenseurs les plus productifs de l’histoire du CH. Les deux hommes totalisent 572 points.