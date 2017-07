Adrian Beltre expulsé pour avoir bougé le cercle d'attente!

Les Rangers du Texas ont beau avoir subi une raclée de 22 à 10 aux mains des Marlins de Miami mercredi, le vétéran Adrian Beltre a tout de même trouvé le moyen de faire sourire les partisans présents à Arlington.

Alors que son équipe tirait de l’arrière par 12 points en huitième manche, Beltre a reçu l’ordre de l’arbitre Gerry Davis de se déplacer à l’endroit désigné comme le cercle d’attente des frappeurs.

Plutôt que de suivre la directive, Beltre s’est emparé du cercle en plastique pour le positionner où il se tenait quelques pieds plus loin.

This is an all-time sports GIF pic.twitter.com/D6L991talO