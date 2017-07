Yanick Turcotte invité au camp des recrues des Islanders

Il y a des moments en automobile qui ne s’oublient pas. Yanick Turcotte risque longtemps de se rappeler de celui de mardi quand il a été invité au camp des recrues des Islanders de New York pendant qu’il conduisait sa voiture!

L’ancien robuste attaquant des Remparts de Québec, dont le stage junior a pris fin lors des dernières séries éliminatoires, vivra une première expérience à un camp professionnel. Comme cadeau à l’occasion du Noël des campeurs, cela aurait été difficile de faire mieux. Ce rendez-vous d’espoirs précèdera tout juste le camp d’entraînement officiel, en septembre.

«Je venais de finir de dîner quand il m’a appelé et il s’est présenté. J’étais en voiture. Il m’a dit que ça faisait quatre ans qu’il me voyait jouer et il pensait que je méritais une chance. Il trouvait que j’avais du cœur et que je faisais du bon travail pour l’aspect physique. Je lui ai dit oui tout de suite, j’aurais été fou de refuser ça!» a raconté le sympathique gaillard de 6 pi et 203 lb entre l’une de ses nombreuses séances d’entraînement estivales.

Turcotte, qui a cumulé neuf buts et 30 points, ainsi que 335 minutes de pénalité, en quatre saisons dans l’uniforme des Diables rouges, s’attendait à recevoir une bonne nouvelle cette semaine. Mais jamais en provenance d’une organisation de la Ligue nationale (LNH).

«Je pensais recevoir une invitation pour un camp de la Ligue américaine, alors c’est une belle surprise et c’est encore mieux d’être invité par les Islanders», a souligné le patineur de Québec.

Le «vrai» camp en mire

Au cours de ses années dans la LHJMQ, Turcotte a essuyé diverses critiques sur son style de jeu. Il entend prouver aux dirigeants des Islanders qu’il peut à la fois jouer un rôle de joueur énergique et de dur à cuire dans le but d’obtenir une invitation au camp officiel.

«Oui, j’aimerais qu’on m’offre un contrat, mais je ne me fais pas de scénario présentement, a-t-il insisté. Mon seul objectif est de mériter une place pour le vrai camp. La question est de savoir si je peux jouer au hockey à un niveau élevé. Je veux leur montrer que je suis capable de patiner avec eux, et ce, dans mon style.»

Pour Turcotte, le scénario de négligé est du déjà-vu. Si son plan d’amorcer une carrière professionnelle échoue, l’athlète de 21 ans pourrait se rapporter aux Patriotes de l’UQTR, dans le circuit universitaire canadien, avec lesquels il s’est engagé.

«Je crois vraiment que j’ai une vraie chance de me prouver. Certains penseront qu’ils ont des chandails à remplir, mais c’était la même affaire à ma première année avec les Remparts. J’ai réussi à faire parler de moi et à me faire une place. Je ne vais pas là pour me faire des amis, je vais là pour me faire une place et mériter un contrat», a soutenu Turcotte.