Un joueur des Packers passe la nuit dans le vestiaire de l’équipe

Martellus Bennett a pris les grands moyens pour ne pas arriver en retard pour l’ouverture du camp d’entraînement des Packers de Green Bay, puisqu’il a dormi sur le plancher du vestiaire de l’équipe à Lambeau Field dans la nuit de mardi à mercredi.

Il était donc à l’heure pour passer ses tests physiques, puisque les joueurs devaient être sur place à 6h du matin.

Le vétéran de neuf saisons dans la NFL qui s’est joint cette année aux Packers comme joueur autonome s’était heurté à des portes closes au dortoir réservé aux joueurs, mardi soir, parce qu’il était arrivé trop tard.

L’ailier rapproché a donc décidé de se rendre dans le vestiaire du stade situé à une quinzaine de minutes de là pour y passer la nuit.

«Cela ne me dérange pas de dormir sur le plancher. En fait, j’aime bien dormir au sol de temps en temps. Honnêtement, j’aurais dû avertir quelqu’un que j’allais arriver tard hier soir», a dit Bennett dans une vidéo diffusée sur son compte Instagram.

Martellus Bennett was forced to sleep in the Packers locker room last night https://t.co/wTOjyXNSqd pic.twitter.com/Ll2UgWd5Xe