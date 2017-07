Un défi pour le jeu au sol

Les Alouettes de Montréal affronteront une unité défensive généreuse contre le jeu aérien, jeudi à Winnipeg, mais ce sera une toute autre histoire lorsque les entraîneurs tenteront d’y aller pour une course face aux Blue Bombers.

Alors qu’elle montre une ronflante moyenne de 360,8 verges allouées par la passe depuis le début de la saison, soit le deuxième pire rendement de la Ligue canadienne de football (LCF), la formation du Manitoba a limité ses opposants à 50,3 verges au sol par partie.

Aucune équipe n’a fait mieux, lors de la présente campagne. Le centre des Moineaux, le Québécois Luc Brodeur-Jourdain, est bien conscient du défi qui les attend.

«Ce sera un match difficile, a dit Brodeur-Jourdain. Winnipeg montre un front défensif qui joue agressivement contre le jeu au sol. Les secondeurs intérieurs attaquent très fort, dès qu’ils voient que c’est une remise. L’unité défensive est très coriace.»

Forcer la main des entraîneurs

Quoi qu’il en soit, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval ne croit pas que l’abandon pur et simple du jeu au sol soit la bonne marche à suivre pour le club montréalais.

Les Alouettes montrent le meilleur rendement au chapitre des gains par la course, alors qu’ils représentent la seule équipe à dépasser la centaine de verges par partie, à tout juste 100,4.

«On a un bon jeu au sol, et on doit donner confiance à notre coordonnateur offensif de continuer à l’utiliser en maintenant une bonne moyenne par essai dès le début du match» a affirmé le joueur de ligne à l’attaque.

Quoi qu’il en soit, l’unité offensive pourrait être amputée du porteur de ballon Tyrell Sutton pour un deuxième match consécutif, lui qui est aux prises avec une contusion au mollet.

Brandon Rutley devrait donc obtenir son deuxième départ de la saison. Il a été limité à 48 verges en 13 courses, lors de la défaite contre le Rouge et Noir d’Ottawa, la semaine dernière.