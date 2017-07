Toronto y va pour trois

Les Blue Jays de Toronto visent une troisième victoire de suite ce soir au Rogers Centre.

TVA Sports vous présente dès 19h le troisième match de leur série contre les A’s d’Oakland.

Mardi, les hommes de John Gibbons les ont battus pour une deuxième soirée d’affilée, s’imposant cette fois au compte de 4-1 grâce à une bonne sortie du partant César Valdéz (1-0).

En six manches sur la butte, le droitier de 32 ans a accordé seulement cinq coups sûrs et un point, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Voyez les faits saillants de ce match dans la vidéo ci-dessus.

Le gérant des Jays a choisi Marco Estrada (4-7) comme partant pour ce soir. Il sera confronté à Paul Blackburn (1-1).

Les deux équipes s’affronteront également jeudi. Marcus Stroman (9-5) entreprendra alors la rencontre au monticule pour les Jays.