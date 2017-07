Toronto FC : Benoît Cheyrou sur la touche pour deux mois

Le milieu de terrain du Toronto FC Benoît Cheyrou sera sur le carreau pour deux mois, a annoncé l’entraîneur Greg Vanney, mercredi.

Le Français a subi une déchirure au mollet lors du match nul de 1-1 contre les Rapids Colorado à Toronto samedi. Le joueur de 36 ans avait été sorti de la partie à la suite d’un tacle à la 38e minute.

Il s’agit d’une grosse perte pour le Toronto FC.

«On perd un joueur avec beaucoup d’expérience pour une bonne période de temps, un gars sur qui on peut compter dans de nombreuses situations. Chaque fois qu’on perd un joueur avec ce niveau d’expérience et de savoir, on s’en ressent», a mentionné Greg Vanney, cité par Sportsnet.

Cheyrou a disputé 11 rencontres pour Toronto cette saison dans la Major League Soccer, dont sept comme partant. Il a compté un but.

Le club torontois est déjà sans son défenseur Steven Beitashour, dont le pancréas avait été atteint après une violente collision avec le défenseur de l’Impact de Montréal Kyle Fisher, à la fin juin, lors du match retour de la finale du Championnat canadien.