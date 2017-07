Pierre-Olivier Joseph veut prendre du poids

Pierre-Olivier Joseph sait qu’il devra redoubler d’ardeur en salle d’entraînement pour espérer percer l’alignement des Coyotes de l’Arizona dès cette année.

Le premier Québécois repêché lors du dernier encan (23e au total) croit en ses chances de jouer dans la LNH cette saison, mais il sait qu’il devra prendre du poids pour rivaliser dans le circuit Bettman. «Les gars dans la ligue sont plus gros et ça patine plus vite. C’est certain que c’est un aspect que je veux améliorer», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Sports.

Son entraîneur privé, François Borduas, ne tarit pas d’éloges à son endroit. «Il va jouer dans la LNH. Je sais qu’il a sa place avec les Coyotes. Je ne serais pas surpris qu’il lui laisse une chance cette année.»

Le petit frère de Mathieu Joseph (choix de 4e ronde du Lightning de Tampa Bay en 2015) ne veut pas brûler les étapes, mais il entend tout faire pour épater les dirigeants des Coyotes cet automne. «On s’en va à nos camps respectifs dans le but de faire toute l’année là-bas», conclut le jeune défenseur.

