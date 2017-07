Philip Bester annonce sa retraite

Le joueur de tennis Philip Bester a annoncé mercredi, dans le cadre du Challenger de Granby, qu’il comptait mettre un terme à sa carrière professionnelle au mois d’août.

Le Britanno-Colombien de 28 ans, qui occupe présentement le 456e rang mondial, accrochera sa raquette après le Challenger de Vancouver, qui se déroulera du 14 au 20 août prochain.

«Je suis arrivé à la fin de mon parcours au tennis et j’ai décidé de clore le chapitre de ma carrière d’athlète élite. Le tennis m’a offert des occasions inestimables et j’en suis très reconnaissant. Il m’a permis de devenir celui que je suis aujourd’hui. Je suis en paix avec cette décision et j’attends avec impatience d’aborder d’autres défis», a déclaré Bester, finaliste au Challenger de Granby en 2015.

Au cours de sa carrière professionnelle, Bester a raflé neuf titres en simple sur le Circuit Futures de l’ITF. Il a également représenté le Canada à quelques reprises au sein de l’équipe de la Coupe Davis. Il a atteint le 225e échelon mondial, son meilleur classement en carrière, en juillet 2015.