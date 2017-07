Lucky Whitehead souhaite obtenir une nouvelle chance

Après avoir été libéré par les Cowboys de Dallas en raison d’une erreur d’identité dans une histoire de vol à l’étalage, Lucky Whitehead espère se trouver du travail à nouveau dans la NFL.

Whitehead a fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour ne pas s’être présenté en cours, mais la police de la Virginie l’a innocenté après avoir réalisé qu’elle avait mal identifié le véritable suspect.

«Tout ce que je veux, c’est de sauver ma réputation, a mentionné le joueur de 25 ans lors d’une entrevue avec le site web officiel de la NFL. Je crois que je mérite bien cela. C’est juste malheureux la manière dont toute cette histoire s’est déroulée.»

Les autres formations de la NFL ont jusqu’à 16h mercredi pour le réclamer. Selon un journaliste du réseau NFL Network, cinq équipes auraient contacté Whitehead mardi.

«Je suis une bonne personne travaillante et un bon athlète. Je ne serais pas ici si ce n’était pas le cas. Autant je suis reconnaissant envers l’organisation des Cowboys de m’avoir donné l’opportunité d’être où je suis, autant je veux me trouver une nouvelle maison et repartir à zéro.»

De leur côté, les Cowboys ont affirmé que malgré l’imbroglio judiciaire concernant Whitehead, la décision de le soumettre au ballotage était une accumulation d’événements survenus au fil du temps.