Les Yankees poursuivent sur leur lancée

Les Yankees ont assommé les Reds de Cincinnati avec une poussée de cinq points en septième manche pour filer vers un gain de 9-5, mercredi après-midi, à New York.

Il s’agit d’une troisième victoire consécutive pour les Yankees, qui ont enlevé les honneurs de la série de deux matchs contre les Reds

Gary Sanchez a donné le ton aux Yankees en septième en poussant Clint Frazier au marbre grâce à un double. Il a marqué à son tour quelques instants plus tard sur un simple de Matt Holliday.

Didi Gregorius a ensuite claqué son 16e circuit de la saison, bon pour deux points. Holliday l’a précédé à la plaque. Todd Frazier a donné un cinquième point aux Yankees dans la manche avec sa 17e longue balle de la campagne.

Plus tôt dans le match, Clint Frazier avait donné une avance de 2-0 à la formation new-yorkaise grâce à des simples productifs, claqués en troisième et en cinquième manches.

Chase Headley et Ronald Torreyes ont produit les autres points de l’équipe locale, qui menait 4-0 après six manches.

Les Reds répliquent

Les Reds ont montré des dents en septième et en huitième manches en inscrivant un total de cinq points.

Adam Duvall a permis aux siens de réduire l’écart grâce à un circuit de trois points, en huitième manche. Il s’agissait de son 21e de la saison. Scooter Gennett et Joey Votto ont marqué sur la séquence.

Eugenio Suarez, avec un double, et Tucker Barnhart, avec un roulant, ont contribué à la remontée des Reds, qui n’ont toutefois pas été en mesure de rattraper les Yankees.

Luis Severino (7-4) a signé la victoire. L’artilleur a accordé deux points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail, en plus de retirer neuf frappeurs au bâton.

Pour sa part, Homer Bailey (2-5) a encaissé la défaite. Il a concédé sept points, dont cinq mérités, dix coups sûrs et un but sur balles en six manches au monticule.