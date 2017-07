Canadiens: le quatrième plus imposant personnel de recruteurs

De récentes recherches montrent que les Canadiens de Montréal ne lésinent pas sur le recrutement.

Un graphique publié sur Twitter classe les équipes de la LNH par la taille du personnel d’éclaireurs. Le Tricolore y fait bonne figure, pointant au quatrième rang pour le nombre total d’employés dans les secteurs amateur et professionnel, derrière les Leafs, les Devils et les Blackhawks.

Doing some research for an upcoming post, and turns out Ottawa has the second smallest scouting staff in the league, tied with two others. pic.twitter.com/WmSkxFkvF1 — Colin Cudmore (@CudmoreColin) 22 juillet 2017

Et l’équipe grimpe au deuxième rang lorsqu’on s’intéresse strictement au personnel de recrutement amateur.

Selon le site web des Canadiens, l’équipe emploie effectivement 16 recruteurs amateurs, devancée seulement par les Devils, qui en comptent un de plus.

À l’autre bout du spectre, les Sabres de Buffalo sollicitent les services de seulement 10 recruteurs, tous départements confondus.

Les résultats de Trevor Timmins et sa bande à la table du repêchage n’en demeurent pas moins questionnés par les temps qui courent, car plusieurs choix de premier de tour de l’organisation ont fait patate, notamment Nathan Beaulieu, Jarred Tinordi et Louis Leblanc. Puis, les doutes subsistent quant au potentiel du géant Michael McCarron (25e choix au total en 2013), qui n'a amassé que deux buts et sept points en 51 matchs jusqu'ici dans la LNH. Nikita Scherbak (26e sélection au total en 2014) devra aussi confondre les sceptiques.