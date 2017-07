Le Rouge et Or poursuivi par l'ex-quart-arrière Alex Skinner

L’ex-quart-arrière du Rouge et Or Alex Skinner, qui avait quitté l’équipe dans la foulée d’une suspension après une accusation de voies de fait pour laquelle il a finalement été blanchi, poursuit l’Université Laval pour 250 000 $.

Le divorce entre l’équipe de football et le l’ancien quart-arrière n’est manifestement pas encore consommé. Près de trois ans après avoir quitté l’équipe, l’Ontarien dépose une poursuite contre l’institution pour perte d’opportunité et atteinte à la réputation.

En juin 2013, alors qu’il se trouvait avec des coéquipiers au bar la Commission des liqueurs, Alex Skinner avait été impliqué dans une altercation. Un policier de Lévis, qui n’était pas en service, avait porté plainte contre le quart-arrière pour voies de fait.

Dans sa demande introductive d’instance, Skinner indique qu’il a informé l’entraineur Glen Constantin deux jours après l’incident, mais qu’«à sa plus grande surprise [...] il avait déjà été mis au courant de la situation par le plaignant». Il affirme cependant que le club de football lui aurait indiqué qu’il «ferait en sorte de le protéger et de l’appuyer».

Sanction

Alex Skinner aurait également passé le test du polygraphe pour démontrer «qu’il disait la vérité quant à sa non-culpabilité». En novembre 2013, le Rouge et Or gagnait la coupe Vanier avec Alex Skinner comme quart.

Dès le lendemain de la victoire canadienne, Skinner était accusé de voies de fait. La poursuite affirme toutefois que la direction de l’université l’a «assuré qu’aucune décision ne serait prise avant l’issue des procédures judiciaires».

Pourtant, Skinner dit avoir remarqué un «changement à son égard» par la suite. Alors qu’une suspension pour les trois premiers matchs de la saison 2014 était évoquée, Skinner déplore ne pas avoir été entendu.

La poursuite cite le président du club de football Jacques Tanguay qui aurait dit qu'un «criminel ne peut décider lui-même de sa sanction». Le joueur affirme aussi avoir été puni non pas pour ses agissements, mais «pour atténuer l’attention médiatique négative qui sévissait» contre l’université.

Le quart-arrière n’a jamais rejoué pour l’équipe, quittant l’organisation après les trois matchs de suspension qui ont entrainé la perte du poste de quart numéro un.

Non coupable

En juillet 2016, Alex Skinner a été reconnu non coupable de voies de fait, la juge disant qu’il «a réagi avec la seule intention de se défendre» et ajoutant que le «témoignage du plaignant manquait de sincérité».

Le joueur avait dès lors manifesté le désir de poursuivre l’Université Laval. Dans le document déposé en cour mercredi, il affirme avoir été «utilisé» par le Rouge et Or pour la saison 2013 menant à la coupe Vanier.

Il allègue que sa suspension a eu des «conséquences directes et majeures sur sa vie personnelle» entrainant notamment «l’abandon» de son «rêve» de devenir joueur professionnel. Il réclame donc 250 000 $ pour dommages et perte d’opportunité.

Chronologie

28 juin 2013 : Altercation au bar Commission des liqueurs entre Skinner, des joueurs du Rouge et Or et des plaignants dont un policier de Lévis en congé

30 juin 2013 : Skinner informe son coach de l’incident

23 novembre 2013 : Le Rouge et Or remporte la coupe Vanier

24 novembre 2013 : Les accusations de voies de fait contre Skinner sont déposées par voie de sommation.

8 janvier 2014 : Le quart-arrière est formellement accusé de voies de fait au palais de justice

Mars 2014 : Il participe au camp d’entrainement de l’équipe en Floride.

11 août 2014 : Skinner suspendu trois matchs

17 septembre 2014 : Le quart-arrière quitte l’organisation de Québec

16 août 2015 : Il annonce qu’il se joint au Gryphons de Guelph

5 juillet 2016 : Il est acquitté des accusations qui pèsent contre lui.