Kenneth Dixon ratera toute la saison

Le porteur de ballon des Ravens de Baltimore Kenneth Dixon devrait rater toute la prochaine saison de la NFL en raison d’une blessure à un genou.

Sa lésion du ménisque est plus sérieuse qu’anticipée, selon des sources du site internet de la NFL. Dixon a été opéré mardi et sa convalescence est estimée à quatre ou cinq mois. Malgré tout, cette blessure ne remet pas en cause sa carrière.

Le joueur de 23 ans devait déjà manquer les quatre premières parties de l’année en raison d’une suspension pour avoir violé la politique sur les produits dopants de la ligue.

À sa première année dans la NFL, Dixon a amassé 382 verges au sol, pour une moyenne de 4,3 verges par course. Il a également saisi 30 ballons pour des gains de 162 verges.

L'entraîneur John Harbaugh avait vanté l’ancien de Louisiana Tech en mentionnant qu’il avait le potentiel de devenir un des meilleurs porteurs de la ligue.