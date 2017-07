J.D. Martinez fait mal aux Braves

J.D. Martinez a cogné deux circuits pour aider les Diamondbacks de l’Arizona à défaire les Braves d’Atlanta au compte de 10-3, mercredi à Phoenix.

Martinez a ajouté deux points chaque fois qu’il a expédié la balle dans les gradins, soit lors des quatrième et huitième manches.

Ketel Marte a pour sa part réussi un circuit intérieur, lors du troisième tour au bâton.

Paul Goldschmidt a quant à lui touché la plaque à trois reprises, dans la rencontre, dont une fois en vertu d’un triple de Daniel Descalso.

Patrick Corbin (8-9) a mérité la victoire, donnant deux points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail et retirant au passage cinq adversaires sur des prises.

Aaron Blair (0-1) obtenait pour sa part un premier départ, cette saison. Il a permis cinq points, cinq frappes en lieu sûr et autant de passes gratuites, en trois manches sur la butte. Il a toutefois frappé un simple lors de sa seule présence au bâton.