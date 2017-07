Des golfeurs de la PGA jouent au hockey

Quelques golfeurs de la PGA ont pu tester leurs habiletés au hockey en marge de l’Omnium canadien qui est présentement disputé à Oakville en Ontario.

Les organisateurs du tournoi ont eu la bonne idée d’aménager une petite surface de jeu et un filet pour que les joueurs puissent prendre quelques lancers.

Si le Canadien Mike Weir se débrouille plutôt bien avec un bâton de hockey dans les mains, on ne peut en dire autant de certains golfeurs émérites...

Fun setup at The Rink on No. 7 at @RBCCanadianOpen.



Mike Weir getting some shots in. pic.twitter.com/45GssGhxoF