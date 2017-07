Chris Sale encore une fois dominant

Chris Sale a une fois de plus été sans pitié, alors qu’il n’a donné que trois coups sûrs aux Mariners, dans un gain des Red Sox de Boston au compte de 4-0, mercredi à Seattle.

Sale (13-4) a ainsi évité à son équipe l’affront d’un balayage, alors que Seattle avait remporté les deux premiers duels de la série.

Le partant a également concédé un but sur balles et retiré 11 adversaires sur des prises en sept manches de travail. Il montre une excellente moyenne de points mérités de 2,37, cette saison.

À son deuxième match dans les ligues majeures, Rafael Devers, âgé de 20 ans, a claqué une première longue balle en carrière. Il y est parvenu en solo, lors du troisième tour au bâton.

Sandy Leon a également expédié une balle dans les gradins, dans la victoire, pour ajouter deux points au tableau. Un ballon-sacrifice de Mitch Moreland avait permis aux visiteurs d’ouvrir la marque, en deuxième manche.

La défaite est allée au dossier d’Andrew Moore (1-3), qui a permis quatre points, six coups sûrs et une passe gratuite en six manches et deux tiers sur la butte.

Craig Kimbrel a pour sa part signé un 25e sauvetage cette saison.