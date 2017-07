Challenger de Granby: Denis Shapovalov poursuit sur sa lancée

Denis Shapovalov a démarré en lion son parcours au Challenger de Granby, mercredi soir, prenant la mesure de l’Australien Marinko Matosevic, ex-39e raquette mondiale, en deux manches de 7-5 et 6-3.

Vainqueur dimanche dernier du Challenger de Gatineau, l’Ontarien a montré qu’il était prêt à se couvrir d’honneur pour une deuxième semaine consécutive en sol québécois, au grand plaisir des amateurs, venus en masse pour encourager la jeune vedette de 18 ans.

Shapovalov a brisé le vétéran de 31 ans à sa troisième occasion pour empocher la manche initiale. Puis, il a complété le boulot de façon spectaculaire à la deuxième manche en réalisant quatre as consécutifs. Même le principal intéressé semblait impressionné par cet exploit à sa sortie du court central.

«Je pense que c’est la première fois de ma carrière que je fais ça!» s’est exclamé le joueur portant la casquette à l’envers sur le terrain.

Le nouvellement 130e joueur sur l’échiquier mondial a encensé son adversaire pour qui il éprouve un énorme respect. Issu des qualifications à Granby, Matosevic se trouve actuellement dans les bas-fonds du classement, au 401e rang.

«Marinko avait déjà disputé plusieurs matchs sur ce terrain et il se sentait confortable. Je savais que ce serait dur contre Marinko qui a battu de gros joueurs durant sa carrière et qui a beaucoup d’expérience. C’était une difficile bataille et je suis heureux d’en être ressorti vainqueur», a renchéri Shapovalov, qui se mesurera à l’Indien Yuki Bhambri ce soir au second tour. Il s’agira de la première confrontation entre les deux joueurs.

Du côté féminin, Aleksandra Wozniak a fait la leçon à sa jeune consœur de Blainville, Charlotte Robillard-Millette, en s’imposant 6-4 et 6-2 tard en soirée.