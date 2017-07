«C'est simplement meilleur ici» - Deian Boldor

C'est fait. Le nouveau défenseur roumain Deian Boldor a eu droit à son premier bain médiatique montréalais.

Voyez le reportage de notre journaliste Jannie Potvin dans la vidéo ci-dessus.

Et à la question «pourquoi un jeune joueur de 22 ans voudrait-il quitter l'Europe pour poursuivre sa carrière en MLS?», la réponse ne pouvait être plus claire.

«Pourquoi pas? C’est simplement meilleur ici. C’est une ville où les partisans sont des passionnés. C’était la bonne décision.»

À la suite de son deuxième entraînement avec l'équipe, le défenseur roumain semble déjà avoir une idée de ce qui l'attend dans le circuit nord-américain.

«C’est très agressif comme style de jeu, a-t-il analysé. Les joueurs sont rapides. Ils semblent dévoués à leur sport et très professionnels.»

Avant d'accepter l'offre de l'Impact, Boldor a parlé à Blerim Dzemaili, avec qui il a joué à Bologne. Cette discussion aura joué gros dans sa décision de s’amener dans la métropole.

«Il m’a parlé de Montréal et après la première conversation, ma décision était prise de venir ici,» a révélé le défenseur central gaucher.

D'ailleurs, tout comme Dzemaili, il aimerait pouvoir avoir un impact immédiat avec l'équipe.

«Bien entendu, c’est la raison même de mon arrivée. Je veux faire bonne impression et essayer de gagner tous les matchs pour que les partisans soient ravis.»

S’il faut se fier aux propos de l’entraîneur-chef Mauro Biello, la vitesse à laquelle il s’adaptera en Amérique du Nord détermine ra le moment où surviendront ses débuts avec le bleu, blanc et noir.

«C'est quelqu'un qui n'a pas joué depuis un bout de temps. Maintenant c'est une question de bien s'intégrer avec le groupe, de comprendre notre style de jeu, de connaître ses coéquipiers et de retrouver sa condition physique et son rythme. Et de cette façon, on va avancer,» a expliqué le pilote.

Mais même si son nouveau club ne joue que samedi soir, pas question de jouer les touristes à Montréal d'ici là. La visite guidée attendra.



«Je me concentre sur mon entraînement présentement. J’aurai un an pour faire ça!»