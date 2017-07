Cameron Rupp s’éclate face aux Astros

Cameron Rupp a claqué deux circuits et produit quatre points dans l’écrasante victoire de 9-0 des Phillies face aux Astros de Houston, mercredi soir, à Philadelphie.

Rupp donné les devants aux siens en quatrième manche avec une claque dans les gradins bonne pour deux points. Il est revenu à la charge en sixième manche avec son neuvième circuit de la campagne. Tommy Joseph l’a précédé au marbre.

Maikel Franco a aussi produit deux points grâce à la longue balle, en cinquième manche.

Joseph a quant à lui claqué un double de deux points en sixième.

Aaron Nola (8-6) a signé la victoire, lui qui n’a accordé que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Il a également retiré quatre frappeurs au bâton.

La défaite est allée au dossier de Mike Fiers (7-5), qui a concédé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches au monticule.