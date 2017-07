Benoît Groulx emballé par Mikhail Sergachev

Benoît Groulx est enthousiaste lorsqu’il est question de Mikhail Sergachev.

L’entraîneur-chef du Crunch de Syracuse, la filiale du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine, ne tarit pas d’éloges à l’endroit du choix de premier tour des Canadiens de Montréal en 2016, qu’il pourrait diriger la saison prochaine s’il ne fait pas immédiatement le saut dans la LNH.

«C’est un excellent joueur. Il n’y a aucun doute qu’il est un défenseur d’avenir sur lequel le Lightning pourra compter, a indiqué Groulx en entrevue à TVA Sports mercredi.

«Maintenant, il lui reste une année junior. Est-il prêt tout de suite à jouer dans la Ligue nationale? Ce n’est pas à moi de déterminer ça, mais on a vraiment vu de belles choses de lui au camp de développement.

«Il sera à Tampa pour longtemps et il sera un joueur important de l’équipe.»

Le défenseur de 19 ans a obtenu 43 points en 50 matchs au sein des Spitfires de Windsor en 2016-2017. Il a ajouté trois points en sept rencontres au cours des séries éliminatoires.

De bons mots pour Taormina

Groulx s’est également montré élogieux à l’endroit du défenseur Matt Taormina, qui a signé un contrat de deux saisons à deux volets avec les Canadiens au début du mois.

Taormina, qui a 30 ans, a joué sous les ordres de l’entraîneur québécois la saison dernière à Syracuse, atteignant la finale de la Coupe Calder.

«Matt a été un défenseur extraordinaire pour nous, a-t-il expliqué. Il a été rappelé par le grand club une fois. Il fait partie des vétérans qui nous ont permis d'avoir une année comme celle-là.»

«Il a été un leader pour nous, on l'a souvent utilisé avec de jeunes joueurs, a poursuivi Groulx. Il a vraiment pris son rôle au sérieux et il a permis à ces jeunes-là d'entrer dans la Ligue américaine et de se sentir en confiance avec un vétéran.»

Une progression

Benoit Groulx est entraîneur depuis plusieurs années, mais il n’a pas encore touché à la Ligue nationale. Il va sans dire que le Québécois aimerait avoir sa chance un bon jour, mais chaque chose en son temps.

«L'important, c'est de "coacher" au quotidien, a-t-il rappelé. Je n'ai plus 35 ans, je ne suis pas à mes débuts. Je sais que l'important c'est d'avoir du succès, que tout le monde finisse la saison et sente qu'on est allés jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire.»

Une chose est certaine, Groulx savoure son expérience dans la Ligue américaine.

«L'année passé, j'ai beaucoup appris, a-t-il admis. J’ai senti que je me suis amélioré en travaillant avec d'autres bons entraîneurs, dans une bonne organisation. Ça faisait sept ans que j'étais junior et dans les trois dernières années, j'avais l'impression de tourner un peu en rond. J'avais fait le tour du jardin.»

«Cette année, j'ai terminé la saison avec un état d'esprit totalement différent. (...) J'ai vraiment senti que j'avais avancé. On s'en va vers l'avant et on a plein d'idées.»

Entrevue avec Benoit Groulx - TVA Sports