Anthony Swarzak prend la direction de Milwaukee

Les Brewers de Milwaukee ont fait l’acquisition du releveur Anthony Swarzak des White Sox de Chicago, mercredi.

En retour, la formation de l’Illinois a reçu le voltigeur des ligues mineures Ryan Cordell. Le joueur de 25 ans avait été un choix de 11e ronde des Rangers du Texas en 2013.

De son côté, Swarzak a maintenu une fiche de 4-3 et une excellente moyenne de points mérités de 2,23, en 41 matchs, cette année. Le joueur de 31 ans a également enfilé l’uniforme des Yankees de New York, des Indians de Cleveland et des Twins du Minnesota.

Les Brewers sont en pleine lutte pour remporter le titre de la section Centrale de la Ligue nationale avec les Cubs de Chicago. Milwaukee possède un demi-match d’avance sur ses rivaux.