Andrei Markov publie une vidéo... intrigante!

À défaut d'avoir paraphé une entente avec les Canadiens, le défenseur Andrei Markov a suscité plusieurs réactions sur la toile en publiant une vidéo aussi divertissante qu'intrigante sur son compte Instagram.

A little about us♥️ #wedding #love #lovestory #familyfirst #markovteam Une publication partagée par Andrei Markov (@marki79red) le 25 Juil. 2017 à 19h21 PDT

Dans des décors enfantins et sur l'air d'une musique russe entraînante, on voit le vétéran s'amuser avec sa femme et trois de ses enfants.

Markov, réputé pour être calme et renfermé, esquisse même un rare sourire, en faisant une chaude accolade à sa bien-aimée, et danse un «slow» avec elle.

Voyez par vous-même dans la vidéo ci-dessus!

Plus tôt cet été, le joueur autonome de 38 ans s'était marié à Moscou, et P.K. Subban y était, de même qu'Alexei Emelin.