Aaron Sanchez joue les mentors

Même s’il n’est âgé que de 25 ans, le lanceur des Blue Jays de Toronto Aaron Sanchez sert de mentor pour le jeune Conner Green qui évolue dans les ligues mineures de l’équipe torontoise.

Les deux artilleurs droitiers ont développé une belle relation et ils communiquent fréquemment par appel vidéo sur internet.

«Je lui dis qu’il est exactement comme moi quand j’étais dans le AA, a expliqué Sanchez à Sportsnet. Je voulais être à un autre endroit qu’où je me trouvais, j’étais frustré de ne pas monter assez vite. Il y a des tonnes de choses qu’il vit ou qu’il vivra que j’ai vécu.»

«Lorsque quelqu’un vous dit que tout sera correct, et que vous faites confiance à cette personne, alors vous êtes à l’aise avec la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il me fait confiance parce que j’ai déjà été dans ses souliers», a précisé le lanceur des Blue Jays.

L’écoute et les conseils de Sanchez sont particulièrement importants puisque Conner Green connait des difficultés avec les Fisher Cats du New Hampshire. L’artilleur de 22 ans a une moyenne de points mérités de 4,96 en 94,1 manches lancées lors de ses 18 départs depuis le début de la saison.

«Je me sens testé mentalement plus qu’autre chose. Je sens que je suis prêt pour la prochaine étape sans toutefois le prouver statistiquement. Souvent, je montre mon meilleur et je veux montrer que la constance peut être là. Et elle sera au rendez-vous. J’en suis confiant», a mentionné Green à Sportsnet.

Doté d’une balle rapide de feu, le jeune lanceur apprend à mieux maitriser sa balle courbe et son changement de vitesse pour mieux désarçonner les frappeurs.

«Il est important de varier ses tirs, car quel que soit la force à laquelle vous lancez, si les frappeurs savent ce qui s’en vient, ils vont frapper la balle», a-t-il ajouté.

Green apprend aussi à mieux lire l’élan des frappeurs et à s’en servir sur le monticule.