Une expérience différente pour Phillippe Aumont

Lorsque Phillippe Aumont montera sur la butte mardi pour entamer le match des étoiles de la Ligue Can-Am, les émotions seront au rendez-vous, mais la situation ne sera pas comparable à sa seule autre présence en carrière à un match de la sorte.

Il y a neuf ans et 12 jours, le lanceur des Champions d’Ottawa a vécu des émotions indescriptibles lorsqu’il a mis les pieds dans l’enclos des lanceurs du vieux Yankee Stadium. Il s’agissait de sa dernière année d’utilisation, avant d’être remplacé par un stade plus récent.

C’était en 2008 et Aumont était un jeune joueur de 19 ans qui attirait les regards.

Alors qu’il connaissait une bonne saison avec les Timber Rattlers du Wisconsin dans le niveau A fort, il avait été invité pour participer au match des meilleurs espoirs des ligues majeures.

Il s’était alors joint à la formation des joueurs de partout dans le monde à l’exception des États-Unis aux côtés de vedettes comme Elvis Andrus et Pablo Sandoval.

Du côté des Américains, Andrew McCutchen, Dexter Fowler et Jake Arrieta faisaient tous partis de l’alignement.

Il s’agissait de sa première visite à New York et maintenant âgé de 28 ans, Aumont avoue qu’il devait être trop naïf pour réaliser l’ampleur de ce qui se passait.

«À ce moment, j’étais trop jeune pour bien connaître l’histoire du baseball. La chose la plus impressionnante était le Yankee Stadium. Les gens sont tellement près, on dirait presque qu’ils sont par-dessus toi», a admis Aumont dans une entrevue avec le «Ottawa Sun».

«Je me suis blessé quelques semaines avant le match. Il y avait un peu d’inflammation dans mon bras. Je croyais qu’ils allaient me retirer de l’alignement, mais ils m’ont finalement laissé y aller et vivre l’expérience. J’ai vraiment apprécié.»

Une autre expérience

Maintenant avec les Champions dans la Ligue Can-Am, Aumont apprécie le fait de pouvoir s’illustrer devant ses amis sur une base plus régulière.

«Certains ne peuvent pas venir à quelques matchs, mais la plupart du temps, je leur laisse des billets. Il s’agit de mes meilleurs amis. La seule chose c’est que je les entends très bien lorsqu’ils crient pour tenter de remporter des concours. S’ils ne gagnent pas, ils deviennent encore plus bruyants. C’est juste plaisant!»