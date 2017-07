Une autre victoire pour les Royals

Les Royals de Kansas City ont signé un septième gain de suite en venant à bout des Tigers par la marque de 3-1, mardi soir, à Detroit.

De leur côté, les Tigers perdent un deuxième duel consécutif.

Whit Merrifield a donné les devants aux visiteurs dès la première manche avec son 11e coup de canon de la saison.

Eric Hosmer et Mike Moustakas ont augmenté l’avance des Royals à leur quatrième tour au bâton en produisant chacun un point.

C’est James McCann qui a produit l’unique point des Tigers, dans la défaite.

Le gaucher Danny Duffy (7-6) a mérité la victoire. En six manches et un tiers, il a accordé six coups sûrs et un point.

Kelvin Herrera a pour sa part mérité son 21e sauvetage de la saison.

Michael Fulmer (10-8) a quant à lui hérité du revers.