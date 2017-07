Un aperçu d’Équipe Canada aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de Corée du Sud?

L’attaquant québécois Maxime Talbot, l’ancien défenseur des Rangers de New York Kevin Klein et l’ancien gardien de la LNH Ben Scrivens seraient quelques candidats pour représenter le Canada aux prochains Jeux olympiques d’hiver 2018 de Corée du Sud, selon ce qu’a rapporté Associated Press, mardi.

Un total de 46 joueurs participeront à des tournois de hockey en Russie, l’Omnium de hockey de Sotchi et le tournoi de Nikolai Puchkov, qui serviraient d’évaluation en vue des JO.

Hockey Canada a déjà annoncé le personnel d’entraîneurs de sa formation aux Jeux 2018.

Bill Daly, adjoint du commissaire Gary Bettman, a affirmé à The Hockey News lundi que la LNH n’a pas préparé de calendrier de réserve pour la saison régulière 2017-2018 en cas de participation de ses joueurs aux prochains Jeux olympiques d’hiver 2018 de Corée du Sud.

Tout indique que le souhait de certaines vedettes du circuit de hockey nord-américain comme l'attaquant russe des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin de participer aux Jeux ne serait pas exaucé, ce qui ouvre la porte à des joueurs comme Talbot et d’autres anciens de la LNH tels que Gilbert Brulé, Derek Roy ou encore Carlo Colaiacovo.

Formation du Canada à l’Omnium de hockey de Sotchi (6 au 9 août 2017)

Attaquants :

Gilbert Brulé, Andrew Ebbett, Kevin Clark, Brandon Buckm, Justin Azevedo, Bud Holloway, Brandon Kozun, Rob Klinkahmmer, Brandon McMillan, Eric O’Dell, Mason Raymond, Daniel Paille, Linden Vey, Maxime Talbot

Défenseurs :

Patrick McNeill, Chay Genoway, Geoff Kinrade, Maxim Noreau, Mat Robinson, Jonathan Sigalet, Karl Stollery

Gardiens :

Justin Peters, Kevin Poulin

Formation du Canada au tournoi de Nikolai Puchkov (14 au 17 août 2017)

Attaquants :

Taylor Beck, Sean Collins, Ryan Garbutt, Cory Emmerton, Andrew Gordon, David McIntyre, Jacob Micflikier, Trevor Parkes, Marc-Antoine Pouliot, Derek Roy, Paul Szczechura, Greg Scott, James Wright

Défenseurs :

Kevin Klein, Cam Barker, Carlo Colaiacovo, Stefan Elliott, Marc-André Gragnani, Shawn Lalonde, Craig Schira

Gardiens :

Ben Scrivens, Kevin Poulin