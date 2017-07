Québec accueillerait Eugenie Bouchard à bras ouverts

Si on se prépare au tournoi de la Coupe Rogers à Montréal et à Toronto la semaine prochaine, à Québec on se prépare à la présentation de la Coupe Banque Nationale, alors qu'il s'agira de la 25e édition cette année du 9 au 17 septembre prochain.

Eugenie Bouchard aurait même laissé entendre qu’elle souhaitait prendre part à l'événement, elle qui avait eu un passage remarqué l'année dernière à Québec – pour les mauvaises raisons.

«Est-ce que les joueuses couchent au Hilton cette année? a demandé Jacques Hérisset, directeur du tournoi et bien au fait des démêlés qu’avait eu Bouchard avec la chaîne d’hôtels. Oui, c’est notre commanditaire et on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas de rénovations cette année.»

En entrevue avec TVA Sports, Hérisset rien bien aujourd’hui mais, en septembre 2016, lorsque la vedette québécoise avait dénoncé le bruit des travaux au Hilton à Québec sur les réseaux sociaux, puis fui les medias après son élimination dès le premier tour, on pouvait légitimement douter du retour de «Genie» dans la Vieille Capitale.

«Ça serait une belle surprise et une belle nouvelle surtout lorsque son camp nous précise ses intentions de revenir à Québec», a avoué Hérisset, mardi.

Même si Bouchard a glissé au classement mondial, sa présence à la 25e édition du tournoi serait un plus, assure le directeur.

Il y a Eugenie, mais d’autres grandes joueuses ont marqué les 25 ans d'histoire du tournoi à Québec. Serena Williams y a décroché la première bourse de sa carrière, sa soeur Venus a aussi joué à Québec. Les Américaines Lindsay Davenport et Jennifer Capriati ont remporté le tournoi, tout comme la Russe Maria Sharapova, à 16 ans seulement. On souhaite inviter quelques-unes de ces anciennes.

«Ces noms sont aussi bons pour nous et on travaille là-dessus.»

En 1993, à la toute première édition du tourno, la Française Nathalie Tauziat avait été la championne. Elle devrait aussi faire partie des invitées d'honneur.

«Nathalie est aujourd'hui l'entraineuse de la Canadienne Bianca Andreescu et on aimerait jumeler les deux à Québec.»

Un 25e anniversaire qui devrait faire du bruit et les organisateurs l'espèrent au sens figuré pour Eugenie Bouchard.