Plus de 115 professionnels à l’Omnium du Québec Canam

Le club de golf St-Georges accueillera une étape de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour, alors que des professionnels représentant plusieurs nationalités y seront présents, du 26 au 30 juillet.

Le nouveau site de l’Omnium du Québec Canam accueillera un contingent très relevé avec la présence de plus de 115 joueurs, dont le champion en titre Derek Gillespie, et le gagnant de l’édition 2016 de l’Omnium Manac, Beon Yeong Lee.

Les concurrents tenteront de remporter la plus grosse part de la bourse globale de 100 000 $. Le gagnant repart avec un intéressant chèque de 18 000 $.

Le vétéran professionnel américain, Bobby Gage, a confirmé sa présence en Beauce. Le joueur de Boynton Beach, en Floride, a participé à l’Omnium américain senior en 2016 et il a pris part à trois tournois du Circuit Champions Tour en 2017. En 143 tournois sur le Circuit Web.com, l’antichambre de la PGA, le joueur floridien a terminé plusieurs fois parmi les 10 premiers et il détient un titre de vice-champion. Il a de plus participé à des tournois du PGA TOUR.

Vaita Guillaume, originaire de Tahiti, fait un retour au club St-Georges, lui qui, l’an dernier, avait pris le deuxième rang de l’Omnium Manac avec un pointage de 25 coups sous la normale. Celui qui réside maintenant en Caroline du Nord est un membre régulier du Circuit Mackenzie Tour -PGA TOUR Canada.

Les amateurs de la Beauce se souviendront de la première ronde de l’Omnium Manac en 2016 alors qu’ils avaient assisté à un festival d’oiselets. Après avoir vu Max Gilbert battre le record du parcours avec son pointage de 63, les spectateurs n’étaient pas au bout de leurs surprises quand l’Américain Zachary Edmondson s’est amené avec une carte de pointage indiquant un compte de 62, une nouvelle marque pour le club St-Georges. Edmondson sera encore de la partie cette semaine.

Champion en titre, Derek Gillespie entend bien conserver son titre et voir son nom inscrit une deuxième fois sur le prestigieux trophée. Le joueur d’Oshawa, Ontario, est un membre régulier du Circuit PGA TOUR Latinoamérica où il occupe le 32e rang à l’ordre de mérite. Le golfeur canadien a terminé une fois parmi les dix premiers, soit une neuvième place.

Lee, de Montréal, tentera de répéter son exploit de 2016 mais cette fois dans le cadre de l’Omnium du Québec Canam présenté par Desjardins en collaboration avec Garaga, Boa Franc-Mirage et la Ville de Saint-Georges. Il a terminé au 14e rang de l’Omnium Placements Mackenzie présenté par Jaguar Laval, la semaine dernière au club Les Quatre Domaines à Mirabel.

Il devra toutefois composer avec la compétition des joueurs québécois tels les Vincent Blanchette, Jean-Philip Cornellier, Dave Lévesque, Pierre-Alexandre Bédard, Sonny Michaud et plusieurs autres.

Le rendez-vous de l’Omnium du Québec Canam se donne au club de golf St-Georges, du 26 au 30 juillet.